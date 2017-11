Sensibilisation pour l’allaitement maternel

Réagissez

La direction de la santé de la wilaya de Jijel a instruit les différentes structures de santé publique et privée pour faire de la semaine nationale de l’allaitement maternel, prévue du 5 au 12 novembre, un événement de sensibilisation sur l’importance du lait maternel. Les services d’épidémiologie et de la médecine préventive (Semep), les centres de planning familial (CPF), ainsi que les services de prévention maternelle et infantile (PMI), sont ciblés par cette campagne, qui verra la mobilisation du personnel médical pour sensibiliser et informer les femmes enceintes et le grand public. Il est également demandé qu’il soit «procédé, le cas échéant, à la suppression de toutes les affiches publicitaires des laits artificiels au niveau de l’ensemble des structures de santé». Il convient de rappeler que les statistiques de l’allaitement maternel à l’échelle nationale donnent un taux de 35,7% de femmes qui commencent à allaiter leur nouveau-né moins d’une heure après la naissance, 25,7% pour l’allaitement exclusif jusqu’à six mois et 46,7% pour l’allaitement continu jusqu’à un an. Au niveau mondial, moins de 40% de nourrissons son allaités exclusivement au sein.