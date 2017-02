Sensibilisation des collégiens sur le mauvais usage de l’internet

Réagissez

Les services de la sûreté de la wilaya de Jijel ont effectué, hier, une campagne de sensibilisation sur les dangers de la mauvaise utilisation de l’internet au niveau des CEM Boudjerda et Abadou de Jijel au profit de 170 collégiens. Cette campagne vise une meilleure utilisation de l’internet et des réseaux sociaux, en particulier.

Les élèves ont reçu des explications données par les agents de lutte contre les crimes électroniques et de la cellule de communication et des affaires générales. Des conseils relatifs à une meilleure utilisation de l’internet ont été prodigués, ainsi que les dangers que pourraient représenter certains sites dangereux pour les moins âgés. Les collégiens ont été orientés vers une utilisation saine de Facebook, qui intéresse le plus grand nombre d’entre eux, et ont été incités à être plus réceptifs à l’utilisation des numéros d’appel de la police, comme le 1548, le 17 et le 104 pour alerter sur les cas de kidnapping.

Ils ont par ailleurs été invités à visiter les sites électroniques de la police (www.algeriepolice.dz), ou encore les pages sur Facebook et Twitter. Cette campagne devrait concerner 30 établissements des cycles moyen et secondaire.