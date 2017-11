Selma Ben Ziada : un centre de santé transformé en logements

Réagissez

Un centre de santé dans la commune de Selma Ben Ziada, au sud-ouest de la wilaya de Jijel, est depuis les années 1990 squatté par des citoyens.

Neuf familles, fuyant les attaques terroristes des groupes armés, l’avaient occupé pour trouver refuge dans un endroit plus sûr. Depuis, la situation n’a pas changé pour ces familles, qui demeurent accrochées à ce qu’elles considèrent désormais comme un bien qui leur appartient. Ces occupants n’ont d’ailleurs pas hésité à introduire des transformations sur cette structure, et l’ont divisée en neuf compartiments d’habitation. En visite dans la région, jeudi dernier, le wali, Bachir Far, a concédé que ces «logements» soient maintenus dans leur état actuel, soit sur le nombre des familles qui les occupent. Il a même ordonné qu’ils soient réhabilités devant les doléances d’un de leurs occupants, qui l’a invité à s’enquérir des conditions dans lesquelles il vit avec sa famille. Visiblement persuadé de la bonne cause de ces familles, le wali a instruit que des travaux d’aménagement soient entamés pour réhabiliter ces «logements» et les remettre ensuite à leurs occupants.

Son argument est que la commune de Selma Ben Ziada dispose d’une autre structure de santé, qui couvre largement les besoins de la population locale, avec la présence d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste et d’un encadrement paramédical. Cependant, certains ont soulevé un imbroglio d’ordre juridique, qui peut éventuellement être soulevé devant une telle décision, car il s’agit, ont-ils fait remarquer, d’un changement de vocation d’une structure de santé, qui va être transférée vers un autre secteur pour servir de bloc d’habitation. «Serait-ce possible d’un point de vue légal ?», se sont-ils interrogés.