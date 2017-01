Rush des familles pour découvrir la neige

Réagissez

Une journée de...

La commune montagneuse de Texenna (20 km au sud de Jijel) a connu, vendredi, un véritable rush des familles habitant la plaine, venues faire découvrir à leur progéniture les joies de la neige.

La persistance du manteau neigeux à une relative basse altitude, visible de la côte, a incité des milliers de personnes à affluer vers cette région que se partagent les Beni Khettab, à l’est, et les Beni Amrane, à l’ouest, ainsi que quelques contrées pour les Beni Foughal, encore plus à l’ouest. Sur la RN77, il était de ce fait très difficile de circuler à l’aise, puisqu’une file de plusieurs kilomètres s’est formée, poussant les automobilistes à avancer pare-chocs contre pare-chocs.

Le manteau blanc était toujours bien conservé, au grand bonheur des chérubins, qui se sont défoulés devant cette neige «magique» qui recouvre tous les monts alentour et qui continue de fasciner même les plus âgés. Seulement, cette ruée vers les monts de Texenna a fait découvrir des automobilistes très imprudents, qui ne peuvent patienter comme tous les autres pour arriver à bon port. Ainsi, des dépassements dangereux sont effectués et parfois cela débouche sur un blocage de la circulation, puisque la file arrivant en sens inverse ne trouve plus d’espace pour se faufiler ! Des comportements qui gâchent le bonheur de tant de familles, qui ne rêvent que de moments d’évasion et un retour en sécurité à la maison.

Une fausse note, qui n’a heureusement pas écorché le bonheur ressenti par les milliers de ces visiteurs d’un jour. L’intérêt que suscitent les communes montagneuses après les épisodes neigeux devrait inciter les responsables locaux à penser à rentabiliser cet extraordinaire afflux en offrant des services payants et en organisant la circulation par le dégagement d’espaces de stationnement. Il y a lieu de souligner que toute la ceinture montagneuse de la wilaya est recouverte d’un manteau blanc qui perdure, alors que dans les zones côtières, où la température a atteint parfois 0° C, les précipitations de grêle ont été enregistrées à plusieurs reprises.