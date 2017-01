Ruée pour dix postes de manœuvres

Réagissez

Les bureaux de l’ANEM de la ville d’El Milia ont été pris d’assaut, jeudi dernier, par des chômeurs venus en masse solliciter un poste d’emploi. C’était, en fait, l’affichage d’une offre pour dix postes de manœuvres qui a provoqué cette ruée, a-t-on constaté sur place.

Les employés de cette agence ont d’ailleurs eu du mal à contenir le flux des personnes venues chercher désespérément un poste d’emploi. Et il a fallu du temps et beaucoup de patience pour que la foule de ces chômeurs, sans niveau d’instruction ni qualification professionnelle, soit maîtrisée au fur et à mesure que les heures passaient. A l’heure de la fermeture des bureaux, tous les postes ont été attribués, a-t-on appris. Depuis le lancement des projets industriels de Bellara, des scènes de bousculades et de vociférations se reproduisent quotidiennement dans de longues files d’attente devant les bureaux de l’ANEM de cette ville.

Les chômeurs les moins qualifiés composent essentiellement le contingent des demandeurs d’emploi, venant le plus souvent solliciter un poste d’agent de sécurité ou de chauffeur, faute d’une qualification professionnelle, comme on le déplore dans cette agence. Pendant ce temps, et parallèlement à l’offre de dix manœuvres, dix autres postes dans la spécialité de l’électricité industrielle attendent toujours d’êtres pris. Lors d’une récente conférence de presse, le directeur de wilaya de l’emploi a affirmé que 25% des chômeurs sollicitant un poste d’emploi dans la wilaya de Jijel n’ont aucun niveau d’instruction ni qualification professionnelle. «La plupart d’entre eux refusent de suivre une formation professionnelle», a-t-il, par ailleurs, déploré.