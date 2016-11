Revêtement de la route de Oued Z’hor

Réagissez

La coquette station balnéaire de Oued Z’hor bénéficiera prochainement d’un accès avec la décision des services des travaux publics de lancer des travaux de revêtement de la route. Cette direction vient de publier un appel d’offres pour le revêtement en enrobé de 13 km du chemin de wilaya 132B entre Mechat et Oued Z’hor dans la commune d’El Milia.

Une bonne nouvelle pour les habitants de cette région intéressés par un retour vers leurs villages respectifs et pour les estivants qui affluent durant la saison estivale sur cette côte attrayante. Reste à espérer que tous ces espoirs ne soient pas anéantis par un retour des camions de gros tonnage qui ont tellement sillonné ce tronçon pour transporter du sable de mer, dégradant à chaque fois la chaussée et dégarnissant le littoral des belles dunes de sable, protectrices contre les assauts de la houle. La partie la plus au sud, non comprise dans ce projet, et qui concerne la localité de Tanefdour qui avait tant souffert de ce déferlement de mastodontes, a bénéficié d’une déviation à laquelle il ne reste que l’aménagement de quelques dizaines de mètres près de la gare ferroviaire fantôme.