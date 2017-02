Reprise des «Lundis de l’environnement»

Réagissez

Le cycle des «Lundis de l’environnement» reprendra la semaine prochaine, a annoncé dans un mail le Pr Fares Kessasra, l’initiateur de ce think thank dédié aux soucis environnementaux. Cette fois-ci, précise-t-on, la rencontre, qui devrait être présentée dans une nouvelle formule, est initiée par les étudiants du Master Eau et environnement.

L’envol de la première séance de cette année 2017 est prévu pour le mardi 7 février à 13h30 à la Bibliothèque centrale de l’université de Jijel. Ainsi, une nouvelle chronique concoctée par un collectif d’étudiants ouvrira la première session, en proposant des informations scientifiques. Suivra une communication de Nawel Adjeroud, maître de conférences en biologie à l’université de Béjaïa, qui s’étalera sur l’exploitation du figuier de Barbarie dans le traitement des eaux usées, alors que la deuxième intervention sera donnée par Fatine Aliouane, maître de conférences en mathématiques à l’université de Jijel sur le thème : «Les maths, une fatalité ? Comment ne pas baisser les bras devant la difficulté ?». Suivront un débat et des discussions sur des thèmes artistiques et littéraires.