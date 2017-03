Report de la compétition du cyclisme universitaire

Réagissez

Prévue à Jijel du 4 au 8 avril, la première édition du championnat national cycliste universitaire a été reportée. La date du 17 mai a été retenue, après concertation avec la tutelle, pour organiser cette compétition, selon ce qu’a indiqué la direction des œuvres universitaires dans un communiqué qui nous a été transmis. L’argument de donner plus de temps et d’opportunités aux différentes directions des œuvres universitaires à travers le pays pour prendre part à cette édition a été invoqué pour justifier ce report. La DOU de Jijel a également fait part du souci de permettre aux étudiants de se consacrer à leurs examens dans les meilleures conditions pour donner plus d’arguments au report de cette première édition d’un championnat national cycliste universitaire. Elle annonce dans le même communiqué qu’elle tiendra informé l’ensemble des partenaires de cette édition des nouvelles de son organisation.