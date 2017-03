Rencontre avec les attributaires de locaux pour jeunes

Réagissez

les bénéficiaires qui n’exploitent pas les locaux attribués depuis quelques années dans le cadre de l’emploi des jeunes risquent la résiliation de contrat.

C’est le message que voulaient transmettre le chef de daïra et le P/APC de Jijel accompagnés de membres du comité de wilaya chargé de traitement des dossiers et d’arrêter la liste des bénéficiaires, ont présidé une réunion de sensibilisation des jeunes attributaires et des demandeurs de locaux tenue jeudi dernier à la salle Hamlil du chef-lieu de wilaya. Les organisateurs se sont dit ouverts à toutes les propositions et commentaires pour peu que les concernés activent réellement sur le terrain. Ainsi, et concernant le site de Harraten, le chef de daïra s’est dit prêt à accélérer le dossier des jeunes qui s’engagent à faire eux-mêmes les réparations nécessaires pour pouvoir exercer dans leurs locaux. C’était aussi l’occasion d’écouter les jeunes qui ont exposé diverses difficultés jugées comme des obstacles à l’essor de leurs activités. Ils ont mis sur la table le manque de sécurité surtout pour la gente féminine qui active dans des lieux déserts et inhospitalier, l’hygiène, les installations électriques ou encore l’inadéquation dans certains cas de la situation des locaux avec la nature de l’activité (locaux situés dans les étages pour des activités nécessitant d’être au rez-de-chaussée).

Sur les lieux nous avons rencontrés des bénéficiaires auxquels ont été notifiés des résiliations de contrat alors que de nouveaux bénéficiaires n’ont pu accéder aux locaux pour cause d’occupation par les anciens bénéficiaires. Une situation que le chef de daïra a promis d’étudier et de régler. Le P/Apc de Jijel, Yazid Abdellah, nous dira à ce propos des annulations que deux cas se présentent. Le premier concerne les jeunes qui s’acquittent du loyer exigible mais n’exercent aucune activité et il y a ceux qui ne paient ni loyer ni n’activent sur le terrain. La commune de Jijel a distribué il y a plusieurs années 630 locaux aux jeunes situés dans trois sites. Il s’agit de celui du quartier dit Soummam, de Harraten et enfin de Haddada. Des présents ont dénoncé l’état dans lequel se trouvent ces édifices notamment celui de Harraten qui a été vandalisé.