Récupération de deux voitures volées

Les services de police ont récupéré deux voitures volées, l’une à Jijel et l’autre à Constantine, dans le courant de la semaine passée, a-t-on appris de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. D’abord, c’est au centre-ville de Jijel que des éléments de police ont récupéré une voiture volée par deux individus, qui se sont introduits dans l’appartement de son propriétaire et volé les clés du véhicule. Les deux mis en cause, qui ont pris contact avec ce dernier en se faisant passer pour des personnes qui ont découvert son véhicule abandonné, lui ont proposé une somme d’argent en contrepartie de sa récupération. L’enquête déclenchée a très vite conduit à leur arrestation et leur présentation au parquet qui les a écroués. Un autre véhicule touristique, déclaré volé dans le territoire de la wilaya de Constantine a été récupéré par les éléments de recherche et d’investigation relevant de la sûreté de wilaya de Jijel, après avoir arrêté son conducteur, âgé de 36 ans, qui a pris le soin de changer sa plaque d’immatriculation. Les services de sécurité ont pu identifier le véhicule et le remettre aux enquêteurs chargés de déterminer les circonstances de son vol.