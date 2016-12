Recul du trafic de 4% au port de Djen Djen

Réagissez

Le trafic global traité au niveau du port de Djen Djen dans la wilaya de Jijel durant les 9 premiers mois de l’année en cours a reculé de 14,3% par rapport à la même période de 2105, indique le bulletin trimestriel édité par l’Entreprise portuaire.

La régression a été essentiellement induite par la diminution du trafic ayant touché les véhicules et matériels de transport et le ciment. Pour les premiers, le recul a été de 61,76%, passant de 300 612 tonnes à 114 964 t, alors que pour le ciment, le repli a été de 37%, en reculant de 918 361 t à 575 139 t. Les débarquements continuent de représenter l’essentiel du trafic, puisqu’ils constituent 99,83% pour une portion insignifiante des embarquements à 5000 t et un taux de 0,17%. Ces derniers ont chuté de près de 46% par rapport à 2015 et de pas moins de 70% en comparaison avec 2014, où les exportations avaient atteint 16768 t.

Le trafic du port de Djen Djen, qui avait atteint un pic du trafic en 2014 avec un volume de 3 714 433 t, devrait connaître un rythme plus soutenu dans un proche avenir, avec le démarrage du complexe sidérurgique de Bellara, mais aussi avec l’achèvement du terminal à conteneurs en cours d’aménagement et qui sera géré par la société mixte algéro-qatarie, Dubai Port World Djendjen, ainsi que l’entrée en service attendue depuis une quinzaine d’années du terminal céréalier des Grands Moulins du Sud, réalisé en joint-venture avec le groupe émirati El Ghoraïr, avec des capacités d’ensilage de 184 000 tonnes.