Recul de 18% de l’activité en 2016

Les importations de ciment et de véhicules et matériels de transport ont connu une forte baisse.

L’activité au niveau du port de Djendjen, dans la wilaya de Jijel, a enregistré une régression de 18% durant l’exercice 2016 par rapport à 2015. Ainsi, selon les chiffres publiés dans le bulletin Djendjen Infos du 4e trimestre de l’année écoulée, le trafic a reculé de 4 736 307 tonnes en 2015 pour s’établir à 3 893 141 tonnes en 2016.

Ce trafic est essentiellement représenté par les débarquements, qui ont atteint 3 880 475 t, soit un taux de 99,67%, contre 0,33% pour les embarquements (exportations) pour un volume de 12 666 t, qui ont tout de même connu une hausse de près de 20% par rapport à 2015. Mis à part le blé, les hydrocarbures raffinés et le trafic de conteneurs, qui ont enregistré des hausses respectives de 7%, 1% et 49%, l’essentiel des autres produits a connu durant l’exercice écoulé des baisses allant de -100% pour le sucre à -10% pour les métaux ferreux. Les importations de ciment et de véhicules et matériels de transport ont, elles aussi, fortement chuté, avec des taux respectifs de -46% et -53%.

Le recul des importations de véhicules et de matériel de transport devrait se maintenir, sinon s’enfoncer encore plus durant l’exercice en cours, avec les quotas imposés par le gouvernement. La répartition du trafic par mode de conditionnement fait ressortir une prédominance du vrac solide (céréales et matériaux de construction) avec 52,04%, suivi par les marchandises diverses, avec un taux de 43,6%, alors que les vracs liquides (bitume et huiles végétales) n’ont enregistré que 4,36%.

Le mouvement de la navigation a, lui aussi, enregistré une baisse, puisque le nombre de navires à l’entrée est passé de 776 en 2015 à 652 en 2016, soit un recul de 16%. Cette dernière baisse s’est positivement fait ressentir sur l’attente moyenne en rade, qui a sensiblement reculé pour s’établir à 1,55 jour/navire, contre 4,29 j/n en 2015, soit une régression de 64%. Paradoxalement, le séjour a, quant à lui, connu une hausse de 5% puisque le séjour moyen à quai est passé de 2,93 j/n en 2015 à 3,17 j/n en 2016.

Le port de Djendjen, qui subit ainsi les contrecoups de la baisse des importations dans le pays, devrait à terme booster son activité, avec l’entrée en production du complexe sidérurgique de la société algéro-qatarie Algerian Qatari Steel, dont les importations de matières premières seront acheminées à partir de cette infrastructure.