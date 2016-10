Réception de 18 000 doses de vaccin antigrippal

Réagissez

Les services de la santé de la wilaya de Jijel ont pris livraison de 18 000 doses de vaccin pour le lancement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière qui s’étalera sur toute la période automne-hiver. Cette quantité sera distribuée sur l’ensemble des structures sanitaires de la wilaya en prévision du début de cette campagne, le 16 du mois en cours. La vaccination contre la grippe saisonnière, soulignent les services concernés, est fortement recommandée pour les personnes âgées de 65 ans et plus, les malades atteints de pathologies chroniques, présentant un risque élevé aux complications de la grippe, ainsi qu’aux femmes enceintes, comme elle est conseillée pour le personnel de santé. Il faut rappeler que la vaccination est gratuite dans les structures de santé, réparties sur les six EPSP que compte la wilaya de Jijel. Les EPH recevront 200 doses chacun, tandis que les EPSP auront droit à des quantités plus importantes, selon la taille et l’importance de chaque structure.