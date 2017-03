Réception aléatoire de la radio Chaîne 3

Réagissez

La Chaîne 3, la Radio nationale d’expression française, largement suivie par ses auditeurs francophones est absente des fréquences locales dans plusieurs communes de l’est de la wilaya de Jijel.

Depuis plusieurs années, on se plaint, en effet, d’une réception aléatoire de cette chaîne, à El Ancer, Sidi Marouf et notamment à El Milia, où les auditeurs peinent à recevoir ses programmes. Dans plusieurs autres localités, c’est également le même problème qui se pose pour sa réception. Si sur certaines hauteurs, il est possible que ses fréquences soient captées, dès qu’on change d’endroit, les zones d’ombre reviennent. Pour des auditeurs, qui ont l’habitude de suivre les programmes de cette chaîne, c’est vers les limites frontalières avec la wilaya de Mila, du côté de Sidi Marouf, que sa réception devient possible. Plus au nord, c’est vers la localité de Sidi Abdelaziz, que les fréquences de cette station reviennent. Dans la ville d’El Milia, la zone d’ombre est totale. Et il faut également attendre de passer vers les communes limitrophes de la wilaya de Skikda, pour pouvoir encore capter cette station. Pour les nombreux auditeurs, «un appel est lancé aux services concernés pour qu’ils interviennent et fassent leur devoir de rendre possible la réception de cette chaîne dans ces régions».

Par ailleurs, une zone d’ombre totale est venue priver depuis plusieurs jours la ville d’El Milia et toutes ses localités avoisinantes de la réception de toutes les chaînes radiophoniques nationales et régionales captées jusque-là. Outre la Chaîne 3, la Radio nationale de la Chaîne 1, celle de la Chaîne 2 d’expression amazighe, ou encore celle de la radio régionale Jijel FM ne sont plus captées depuis une semaine ou plus. Il convient de rappeler qu’avant cette coupure totale de la diffusion radio dans cette ville, la réception des chaînes sur les grandes ondes était impossible. Contactée, une source initiée à l’établissement de télédiffusion d’Algérie (TDA) nous a orientés vers le président d’APC. «C’est lui qui doit saisir, par écrit, notre établissement pour que nous intervenions afin de régler ce problème», a réagi notre interlocuteur. Cependant, l’installation de nouvelles stations de radiodiffusion pour permettre aux auditeurs de recevoir les programmes de toutes ces chaînes dans cette région devient une nécessité pour régler ce problème qui n’a que trop duré.