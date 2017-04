Quand le don et le défi font des merveilles

Réagissez

Handicapée motrice et sans bras, mais voilà qu’elle brille dans son art. Habitant la ville tunisienne de Monastir, Nadjet Bamri était encore enfant lorsqu’elle avait découvert qu’elle n’avait pas de mains pour saisir ses jouets. Son instinct l’avait directement poussée à les tenir avec... sa bouche.

C’est à partir de là, se souvient notre artiste, qu’elle découvre son don pour l’art. «Dès l’âge de quatre ans, je pouvais déjà dessiner en tenant le crayon avec ma bouche», dit-elle. Rencontrée avec sa mère à Jijel, à l’occasion d’une exposition pour artistes handicapés, Nadjet évoque deux étapes qui ont marqué sa vie et sa carrière d’artiste : l’avant et l’après-révolution du jasmin en Tunisie.

Sans afficher un quelconque regret pour l’ère du dictateur déchu, Nadjet soutient en toute spontanéité qu’elle était plus connue à Tunis de par son activité en tant qu’artiste dans une association présidée par Leïla Ben Ali. «Après la révolution, l’association a disparu, j’ai regagné ma ville, où, depuis, je n’ai plus de contacts avec le monde extérieur qu’à travers Facebook», affirme-t-elle.

Et c’est justement via ce réseau qu’elle a fait la connaissance d’un homme, un activiste associatif présidant une association dénommée Pour ceux qui ont un cœur, basée à Ghardaïa. Cet homme, Brahim Ben Achour, a pu lui organiser un déplacement en Algérie, où elle a exposé ses tableaux dans plusieurs villes sous l’égide de son association. Sous le slogan «Malgré mon handicap, je crée», ces expositions ont eu lieu à Constantine, Béjaïa, Alger, Mostaganem, Sidi Bel Abbes, Ghardaïa, Médéa et Jijel. Avec sa mère, Nadjet fait part de sa gratitude et de sa grande reconnaissance pour cet homme.

«Sans lui, on ne pouvait pas se permettre un tel déplacement qui nous a permis de découvrir l’Algérie, où on a été très bien accueillis», reconnaît-elle. En dépit de son handicap, Nadjet est mariée et mère d’une fillette de six ans. «Mon mari a choisi la femme que je suis, pas mon handicap», murmure-t-elle avec un certain bonheur.

Créatrice dans son art, Nadjet dessine des tableaux rien qu’en tenant son pinceau d’artiste avec ses lèvres. A Jijel, où elle a exposé ses œuvres, elle n’est pas passée sans susciter l’admiration et le respect de ceux qui ont pu découvrir son art. Et pour cause, son handicap n’a jamais été un obstacle pour développer son don.