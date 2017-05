Projet d’aménagement du site de Lemchaki

Réagissez

Un projet d’aménagement de la source de Aïn Lemchaki, située au fin fond des massifs forestiers de la commune de Selma Ben Ziada, au sud de la wilaya de Jijel, a été élaboré pour rendre plus accessible ce coin sublime dans une région encore enclavée.

Le projet, présenté lors d’une visite du wali dans la région, prévoit plusieurs travaux de réhabilitation de ce site. Ce dernier est d’une exceptionnelle beauté et draine un grand nombre de visiteurs, de curieux, mais aussi de touristes venant découvrir les secrets de cette source. Le relief sinueux et accidenté tout au long d’un itinéraire qui a nécessité quelques travaux d’aménagement, mais qui demeure encore difficile d’accès, n’a pas dissuadé ces groupes d’explorateurs de venir le visiter.

Outre la réfection de la route, il est prévu la réalisation de certains travaux pour faciliter le déplacement des visiteurs, en plus de l’aménagement des aires de repos et de loisirs. Pour l’histoire, Aïn Lemchaki est une source qui a longtemps cultivé un grand mythe autour d’elle. Son secret est qu’elle coule à flots avant de voir sa source se tarir et disparaître pour ensuite rejaillir du fond de la montagne.

C’est sur ce rythme alterné qu’elle fascine ses visiteurs, fascinés de découvrir un tel miracle au fond de la montagne. Situé dans un coin d’une tranquillité absolue, le site est un endroit boisé qui pourrait avoir un impact réel sur la promotion du tourisme de montagne dans cette commune dépourvue de ressources. Un montant de 8 285 000, 00 DA est consacré pour l’opération de sa réhabilitation. Par ailleurs, une autre enveloppe de 15 millions de dinars a été retenue pour l’aménagement de la zone de Chakrida, non loin de ce site, dans le cadre d’un projet de création d’une aire et d’attractions et de détente dans cet espace boisé.