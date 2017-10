Programme de repeuplement du boisement forestier à Jijel

Réagissez

Un programme de repeuplement du boisement forestier de la wilaya de Jijel a été initié par les services de la Conservation des forêts. Il devrait concerner une superficie globale de 1055 hectares. Ces travaux forestiers, qui viennent de faire l’objet d’un appel d’offres dans le cadre du programme 2017, toucheront 12 communes de la wilaya. Répartis sur 10 lots, les travaux de repeuplement visent 160 ha dans la commune de Texenna, 150 ha dans celles de Bordj T’har et Chahna, 120 ha pour celles de Selma et El Milia et 120 ha conjointement pour Ouled Yahia et Sidi Maârouf.

Les communes de Settara et Ouled Asker verront des travaux forestiers sur respectivement 80 ha et 75 ha, alors que celles d’El Aouana et Ziama Mansouria seront conjointement touchées par des travaux sur 80 hectares. Enfin, la commune de Bouraoui Belhadef sera concernée par 20 ha. Par ailleurs, la Conservation des forêts vient d’attribuer des travaux d’aménagement de tranchées pare-feux sur 364 hectares à travers 11 communes de la wilaya, pour un montant de 18,38 millions de dinars. Les plus grandes tranchées empiéteront sur les communes d’El Ancer et Bouraoui Belhadef sur une superficie globale de 117 ha et un coût de 3,74 millions de dinars. Une superficie de 87 ha sera ouverte à Texenna pour 5,07 millions dinars, alors que le reste concernera conjointement El Milia et Settara (61 ha), Bordj T’har, Chahna et Oudjana (38 ha), Ziama Mansouria et Selma (32 ha) et enfin El Aouana pour 29 ha.