Plusieurs habitations menacées

Des habitants de la rue Mohamed Badache (ex-rue de la Pépinière), au centre-ville d’El Milia, ont interpellé les services concernés sur la situation de leurs maisons, menacées d’effondrement par le chantier de réalisation d’un lycée.

La requête qu’ils ont adressée à ces derniers, dont une copie nous a été remise, n’est autre qu’un cri d’alarme suite à la peur qui s’est installée au sein du quartier. «La preuve est l’apparition de fissures sur les escaliers des maisons», s’alarment-ils. Sur place, nous avons constaté un énorme affaissement de terrain qui a emporté une grande partie de la chaussée, ne laissant qu’une petite portion de terre devant les habitations concernées.

«Il ne reste qu’une petite passerelle d’un mètre, ce qui expose nos maisons au risque imminent d’effondrement», écrivent les auteurs de ladite requête. Ces derniers rappellent que le projet de réalisation de ce lycée a été perçu comme un acquis pour les habitants et les commerçants. «Mais la fermeture de la route pour cause de cet affaissement a fait subir un préjudice pour les habitants et les commerçants qui se sont retrouvés dans un état d’isolement», soutiennent les concernés. Au-delà de ces appréhensions, c’est le risque de voir s’effondrer des maisons situées en face du chantier, qui est le plus craint. Des habitants ont fait part de leurs appréhensions devant ce danger, tout en lançant un appel aux responsables concernés pour trouver une solution à ce problème. «Qu’ils viennent voir, en plus de ce danger, il y a un poteau électrique, tenu par un câble, qui menace aussi de chuter», martèlent-ils. Les travaux de réalisation de ce lycée, retardés par des procédures et des difficultés de tout genre, ont repris, il y a quelque temps, après avoir été suspendus durant plusieurs semaines. Le risque des intempéries fait craindre le pire, poussant l’entreprise réalisatrice à se mettre en course contre le temps pour tenter de stabiliser le sol et remettre la route à son état.