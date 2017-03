Plus de sécheresse ni d’inondations prédites

Réagissez

Les précipitations cumulées depuis le 1er septembre dernier ont atteint 908,8 mm, a indiqué le secteur de Jijel de l’Agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH) lors de la célébration de la Journée mondiale de l’eau. Bien que ces précipitations relevées à la station de l’ANRH de Jijel soient conformes aux moyennes relevées pour la même période, la répartition demeure déséquilibrée, avec un pic de 358 mm en janvier, ou encore de 229 mm en novembre, contre 0 mm en mars (jusqu’au 20 mars) et 53,1 mm en octobre. Les données affichées par la même agence lors de cette célébration donnent des cumuls annuels pour la même station de 1239,7 mm en 2012-2013, 1048,9 mm en 2013-2014, 1161,2 mm en 2014-2015 et enfin 1049,4 en 2015-2016.

Pour leur part, les services de la météorologie, qui ont aussi célébré leur Journée mondiale, ont ainsi affiché un document sur les changements climatiques en zone méditerranéenne daté du 27 février dernier établi par le Laboratoire de météorologie dynamique de l’Ecole polytechnique (France), qui assure que «le changement climatique est déjà observable en Méditerranée», ajoutant que la région subit des «records d’inondations, et, paradoxalement, des sécheresses intenses en quantité grandissante ces dernières décennies». Le document explique que «si les précipitations extrêmes augmentent, la quantité totale d’eau déversée annuellement diminue». S’appuyant sur la loi Clausius Clapeyron, qui dicte que plus l’air se réchauffe, plus il s’humidifie, on prévoit ainsi une augmentation des précipitations de 5 à 7% par degré de réchauffement climatique pour la plupart des régions méditerranéennes.

En clair, le document prédit «plus de sécheresses, mais aussi plus d’inondations». Les relevés effectués par la station de l’aéroport Ferhat Abbas donnent un taux moyen mensuel d’humidité relative pour la période 1986-2016 souvent supérieur à 71%, allant de 71,9% en août à 77,9% en janvier.