Plus de 6000 nouveaux inscrits

L’université Mohamed Seddik Ben Yahia de Jijel a reçu l’orientation de 6735 nouveaux bacheliers répartis sur 15 filières pour les inscriptions de l’année universitaire 2016 / 2017.

Jusqu’à samedi dernier, 45% de cet effectif ont accompli les formalités d’inscription, selon un responsable de l’université. Un dispositif d’accueil et d’orientation de ces nouveaux étudiants, composé de 200 personnes, a par ailleurs été mis en place pour veiller au bon déroulement de ces inscriptions. Pour l’année qui vient de s’écouler, l’université de Jijel a compté 5800 diplômés dans différentes filières, dont 4000 seront reçus en master répartis sur 78 filières. La nouveauté dans la nouvelle année universitaire est qu’il y a aura deux nouvelles filières en master à la faveur de la sortie des deux premières promotions des sciences et techniques des activités physiques et sportives de l’hydraulique. Le taux de réussite en première année universitaire pour l’année 2015/2016 a été de 73%. Avec les inscriptions en cours, le nombre des étudiants atteindra les 25000 à l’université de Jijel pour l’année 2016/2017. .