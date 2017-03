Plus de 174000 arbres plantés

Réagissez

La campagne de reforestation 2016-2017 menée par les services des forêts de la wilaya de Jijel a permis la plantation de 174100 plants, ont annoncé les mêmes services lors de la célébration de la Journée mondiale de l’arbre.

Mis à part les 18300 plants d’oliviers distribués à 292 établissements et associations, la superficie plantée est de 311 hectares. Les différentes opérations comprennent 94000 plants sur 94 hectares, dans le cadre du reliquat du programme sectoriel, 115 ha distribués à 580 bénéficiaires pour la plantation de 11600 oliviers, 47000 plants pour le reboisement de 86 ha autour des cinq barrages de la wilaya dans le cadre d’une convention entre la direction générale des forêts et l’Anbt (Agence des barrages) et enfin 16 ha, avec en prime la mise en terre de 3200 plants de caroubier répartis sur 16 sites. Les principales espèces d’arbres plantés sont le chêne-liège, le caroubier, l’olivier, le châtaignier et le palmier. Ces plants sont issus de la pépinière de Kissir (El Aouana) gérée par la Conservation des forêts.

Pour la campagne 2017-2018, le secteur des forêts prévoit la mise en terre de 464 000 plants, dont 50000 seront distribués aux établissements et associations. Outre ces derniers, en tout ce sont 1275 ha qui devraient être reboisés, dont 1055 ha pour le programme sectoriel, qui prévoit de planter 370 000 arbres. Autour des barrages, il est prévu le reboisement de 40 ha avec 23000 plants. L’olivier est prévu sur 150 ha pour 15000 plants, alors que 30 ha seront réservés au caroubier, avec 6000 arbres. Abordant les autorisations d’usage à l’intérieur du domaine forestier national, le représentant des forêts a détaillé les superficies totalisant 346,79 ha, attribuées sur quatre sites au profit de 82 bénéficiaires, avec une fourchette des surfaces attribuées allant de 0,25 ha à 10 ha. Le plus grand périmètre est celui de Bessam (El Milia – Ouled Yahia), qui couvre 236,03 ha et qui concerne 104 bénéficiaires. Le périmètre de Mechat (El Milia), s’étendant sur 96,26 ha autorisera 61 personnes à en faire usage, alors que les deux autres aires, de 9,72 ha et 4,78 ha, sont situées respectivement dans les communes de Djimla – Beni Yadjis et Texenna. Trois autres périmètres font actuellement l’objet d’étude de dossier pour l’autorisation d’usage de 380 ha de forêt dans les communes d’El Milia (El Atika, 280 ha), Taher et Oudjana (oued Boukraa, 50 ha) et enfin Chahna (Boukherouf, 50 ha). Pour ce qui est de l’amodiation pour l’apiculture en forêt, une superficie de 23,92 ha est amodiée au profit de 47 bénéficiaires. Le nombre à installer est de 1410 pour une production annuelle prévisionnelle de 11280 kg.