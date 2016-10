Plus de 1500 lieux baptisés

Réagissez

Jusqu’au mois d’août dernier, l’opération de baptisation des rues, places et édifices publiques lancée en 2014, à l’échelle nationale, a abouti à l’installation de 1684 plaques dans 1514 sites à travers les différentes communes de la wilaya de Jijel. L’opération, toujours en cours, va encore concerner la baptisation de 948 sites et l’installation de 1202 plaques. Par ailleurs, on indique que 576 propositions ont été soumises au à la commission de wilaya de baptisation et de rebaptisassions, dont 376 ont été approuvées. Cette dénomination a permis de numéroter 24944 groupements d’habitations et autres édifices et lieux publics. Un ensemble de 5921 sites restent encore à numéroter, selon les services concernés, qui ne se prononcent pas sur les éventuels obstacles qui peuvent retarder l’achèvement de cette action dans ses délais.