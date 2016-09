Plan bleu : 659 infractions de motocycles enregistrées

Réagissez

Les services de la sûreté de la wilaya de Jijel ont relevé 659 infractions au Code la route, commises par des conducteurs de motocycles durant la période estivale.

Ce chiffre a été communiqué dimanche par le chef de la sûreté de wilaya, Mohamed Zouhri, lors de la présentation du bilan du Plan bleu qui couvre la saison estivale. «Si le nombre des infractions et des délits de la circulation routière a enregistré une baisse par rapport à l’été 2015, ceux relatifs aux motocycles ont par contre connu une hausse, ce qui nécessite des efforts sécuritaires et de sensibilisation envers cette frange de la population», dira le chef de sûreté.

La mobilisation de 1331 agents de la sûreté a touché les milieux urbains et les 6 plages relevant de leurs compétences (1 à Jijel, 1 à El Aouana et 4 à Ziama Mansouriah). Les 64 interventions des policiers sur les plages ont abouti à la saisie, entre autres, de 772 chaises en plastique, 555 parasols, 264 tables en plastique et 259 tentes.

Le bilan de la sûreté fait aussi ressortir une augmentation des affaires liées au trafic de la drogue, passées de 27 à 35 cas avec une hausse des saisies, évaluées à 14,618 kg de drogue et 4057 comprimés de substances psychotropes. Pour ce qui est des décisions de fermeture de locaux, 186 arrêtés administratifs concernant des cafés, des hôtels, des locaux de vente de matériaux de construction et autres ont été exécutés.

Le chef de sûreté a par ailleurs insisté sur la relation police-citoyen en précisant que ce qui compte c’est d’avoir l’information pour pouvoir mener des interventions rapides en cas de délit, de crime ou d’accident et que l’anonymat du citoyen est garanti à travers les appels via le numéro vert 1548 et le numéro d’urgence 17.