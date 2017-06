Pas de couffin pour les pauvres

Réagissez

Des citoyens malades, handicapés et issus de familles démunies ont été surpris de ne pas avoir bénéficié du couffin de Ramadhan, a-t-on constaté dans la commune d’El Milia. «Ils sont nombreux, des handicapés surtout, à ne pas avoir bénéficié de ce couffin, il n’y a plus rien à donner», a-t-on indiqué. A pied d’œuvre pour ficeler les dossiers depuis le début de cette année, le service chargé de cette opération de solidarité affirme avoir distribué plus de 2500 bons à des familles démunies figurant sur une liste de l’année 2016. Selon le même service, quelque 300 personnes ont été ajoutées à cette liste. Mais, voilà que seulement une centaine a pu bénéficier des bons de distribution. «Parce que le nombre des couffins financés est insuffisant par rapport à la liste ajoutée», a-t-on soutenu. Devant une telle confusion, la commune d’El Milia affirme être dans l’incapacité de pouvoir satisfaire toutes les demandes des familles nécessiteuses.

«On attend le quota de la DAS, sinon, il n’y a rien», a-t-on souligné. La crise financière qui secoue le pays a, semble-t-il, frappé cette catégorie fragile et vulnérable qui n’a pas pu bénéficier d’un petit couffin de quelques produits alimentaires. .