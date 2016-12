Ouverture prochaine d’une annexe de l’ONDA

Réagissez

Il aura fallu finalement une quinzaine d’années pour qu’un ministre de la Culture remette les pieds à Jijel. La poisse, qui semblait coller à ce secteur, est désormais enlevée avec la visite, ce dimanche, du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, accompagné du comédien Hassan Benzerari.

Le ministre, qui a annoncé qu’un accord de principe a été trouvé pour dégager un local à Jijel pour installer une annexe de l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (ONDA) est venu ainsi découvrir un secteur grandement métamorphosé dans la wilaya, avec des réalisations, mais aussi des attentes pour arrimer les structures achevées, en cours d’achèvement ou encore en réalisation.

D’ailleurs à l’issue de sa visite, Azzedine Mihoubi, ému, a reçu en cadeau un excellent portrait de sa personne réalisé par Abdelghani Liaourassi, l’artiste qui a décroché le 1er prix du concours sur le portrait de Ferhat Abbas. Il dira que «désormais Jijel peut accueillir des festivités nationales et participer à l’essor en devenant une station importante de la culture nationale du fait de ses potentialités en matière d’équipements, d’artistes et d’hommes de culture».

Mais cela ne peut évacuer complètement les écueils auxquels est confrontée la wilaya, notamment en matière de réévaluation de certains projets ou encore «la gestion hasardeuse» de l’annexe de l’Institut régional de formation musicale de Bouira et s’est caractérisée récemment par un mécontentement des stagiaires, dont certains cherchent désormais à poursuivre leur formation dans une autre wilaya. Certains que nous avons rencontrés sur les lieux ont posé les problèmes de la restauration, du manque d’instruments de musique et leur qualité, précisant au passage que «la moitié des instruments exposés à l’occasion de la visite du ministre ont été ramenés de Bouira».

C’est dire qu’à Jijel, il est espéré que cette structure soit dotée d’une autonomie financière pour pouvoir au moins subvenir aux impératifs liés à la gestion d’un tel institut.

A l’entrée est de la ville de Jijel, le futur siège de la direction de la culture, en cours de construction sur une assiette de 1225 m2, dont 492 m2 bâtis, a été le premier point de la visite. Les travaux, qui sont à 65%, ont démarré en avril 2015 pour un délai de 20 mois et une enveloppe de 60,72 millions de dinars sur une autorisation de programme (AP) de 82 millions de dinars. La directrice de la culture, Salima Gaoua, a insisté pour donner à l’édifice un aspect décoratif qui reflète le secteur. Ensuite, la délégation s’est dirigée vers le futur théâtre régional de 800 places et d’une emprise au sol de 1558 m2. Doté d’une AP initiale de 420 millions de dinars, le projet a déjà connu 3 réévaluations, en 2013, 2014 et 2015 pour un montant global de 250 millions de dinars portant ainsi l’AP à 670 millions de dinars.

Pour le lot gros œuvre, le taux d’avancement est de 95%, alors que pour les aménagements extérieurs et la clôture, le taux est de 85%. Il reste maintenant à lancer les lots machinerie scénique, draperie de scène, les sièges, le revêtement et enfin la téléphonie, la vidéosurveillance et le matériel d’éclairage et de sonorisation.

Là aussi, une demande de réévaluation de 76 millions de dinars a été faite sans aucune suite jusque-là, alors qu’un manque de crédits de paiement est relevé pour certains travaux réalisés. La troisième halte sur le même site a été la bibliothèque de wilaya, où le ministre a fait la même remarque que dans le théâtre, relative à l’étroitesse de la scène qui doit être élargie. Doté d’une AP initiale de 160 millions de dinars, le projet a été par deux fois réévalué, en 2011 et 2013 pour un montant global de 195 millions de dinars. Si les blocs bibliothèque et administration, ainsi que la salle des conférences de 250 places sont pratiquement achevés, la climatisation est à 95% et la sonorisation, réseau informatique et téléphonie sont à 55%.

Là aussi, la contrainte des crédits de paiement a été soulevée, ainsi que le gel depuis 2014 de l’octroi de la quarantaine de postes budgétaires nécessaires à la gestion de cette bibliothèque.