Ouled Yahia : Un projet en difficulté

Réagissez

Le projet énergétique visant la réalisation de deux postes transformateurs de 400/220 KVA et 220/60 KVA à Ouled Yahia, au sud-est de Jijel, est en butte à des difficultés qui ont retardé sa livraison dans les délais prévus. Lancé en 2014 pour un délai de réalisation de 24 mois, l’ouvrage connaît déjà un retard dans la partie génie civil. Un problème d’effectif est, en partie, à l’origine de ce retard, qui n’a pas permis au constructeur bosniaque Energoinvest d’honorer ses engagements.

La réalisation du poste 400/220 KV aura un impact sur la région, permettant l’alimentation à partir de la future centrale électrique de Bellara d’une puissance de 1400 MW et le renforcement de l’interconnexion du réseau national de transport de l’électricité 400 KV et 200 KV. Quant au poste 220/60 KV, il assurera la sécurité d’alimentation en énergie électrique de la wilaya de Jijel, notamment les régions d’El Milia, Sidi Marouf, El Ancer et Settara. La réalisation de ces postes créera 90 postes d’emploi temporaires et 45 autres permanents lors de leur mise en service.