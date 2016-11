Orages et routes inondées

Réagissez

Les premières chutes de pluie, qui se sont abattues sur Jijel et toute sa région ces derniers jours, ont fortement endommagé certains axes routiers et causé des inondations sur la RN43. Celle-ci a été bloquée au 5e kilomètre, à la sortie est de la ville de Jijel, provoquant un immense bouchon et des perturbations sur l’ensemble de cette voie névralgique.

Des automobilistes ont été pris au piège de ces inondations de par l’accumulation des eaux de pluie sur une chaussée rendue dangereuse. L’absence d’un système de drainage, permettant l’évacuation des eaux, risque de compromettre la circulation sur cette route durant la saison hivernale, notamment sur le tronçon reliant Jijel à El Milia sur une soixantaine de kilomètres.

La ville de Jijel n’a d’ailleurs pas été épargnée par ce phénomène, ce qui dénote un manque d’entretien de ces réseaux aussi bien au centre-ville que dans les quartiers périphériques. Le même constat a été soulevé dans les autres villes de la wilaya, où les routes ont complètement été inondées à cause de l’absence de tout système d’évacuation des eaux de pluie.