Octopus et Kouaci lauréats

Le court métrage et les images gagnantes de la 5e édition du concours de photographie sous-marine de la corniche jijelienne, placée sous le haut patronage du wali de Jijel et organisée par le Parc national de Taza en collaboration avec la direction de la pêche, la ligue de wilaya des activités subaquatiques, le Fonds mondial pour la nature (WWF MedPo-Sea-Med) et le concours de clubs locaux de plongée, ont été dévoilés vendredi soir à la salle Hamlil de Jijel en présence notamment du président de l’APC de Jijel et des directrices de la pêche et de la culture. Avant d’entamer la remise des prix, un hommage a été rendu au défunt plongeur Redouane Harbi, dont la famille représentée par son frère a été honorée à l’occasion.

Pour le prix du court métrage, le choix du jury a été porté sur le travail présenté par le duo Khalid Amarouche-Yacine Baha du club Octpus de Jijel, intitulé Le trésor vert de la Méditerranée, un plaidoyer pour la préservation des herbiers de posidonie.

Pour la photographie sous-marine, le plongeur-photographe Nadji Kouaci du club algérois Decapalm, et après son sacre lors de la 4e édition, a remporté cette fois aussi le premier prix. Il était accompagné de Mohamed-Yazid Boubidi. La deuxième marche de ce podium est revenue à l’enfant de Annaba, Hocine Kouidri, qui faisait duo avec Mehdi Roula, alors que le 3e prix a été conjointement décerné à Rym Tebibel et Mohamed Ouassia. Le coup d’envoi officiel de cette manifestation a été donné jeudi matin au rivage de Bordj Blida (commune d’El Aouana) par le wali de Jijel en présence d’une quinzaine de duos de plongeurs issus de 7 wilayas côtières (Annaba, Skikda, Béjaïa, Boumerdès, Alger, Mostaganem et Jijel).

Si la première journée s’est déroulée à Bordj Blida, la deuxième plongée a été faite à Ras El Afia (Grand Phare, commune de Jijel). Le séjour des compétiteurs a été agrémenté par une randonnée pédestre dans la région de Chréa qui surplombe Dar El Oued (Grottes merveilleuses), dans la commune de Ziama Mansouria. Là aussi, il s’agit d’un chantier pédestre ouvert dans le cadre des activités visant à sensibiliser sur la nécessaire préservation de la biodiversité d’une manière générale.