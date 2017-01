Nouvelles de Jijel

Réagissez

Achouat (Taher) : Redémarrage de la briqueterie



Après un arrêt de quatre mis à profit pour la rénovation des équipements de l’ancienne entreprise publique reprise par l’opérateur Alcodimex, la briqueterie d’El Achouat, dans la commune de Taher (wilaya de Jijel), a redémarré il y a un mois. Cette reprise permettra d’injecter dans le circuit de la construction 150 000 tonnes par an de produits rouges, jusque-là essentiellement achetés dans d’autres wilayas du pays. Reprise dans le cadre de la privatisation des entreprises publiques, l’usine a bénéficié d’une rénovation réalisée par les entreprises Ipa Group (Italie) et Ceratec (Belgique), pour un coût de 15 millions d’euros, financés en partie par la BEA et les fonds propres pour 760 millions de dinars. L’usine, qui emploie actuellement 130 personnes et qui a généré 300 emplois indirects, bénéficie d’une étude pour son extension afin d’installer une deuxième briqueterie de 200 000 tonnes/an.

Fodil S.



Près de 2000 logements en construction



Les efforts financiers consentis par l’Etat se perdent parfois dans les dédales d’incohérences ou d’absence de collaboration entre services qui réduisent la célérité avec laquelle devraient être menés certains projets, principalement le logement, pour lequel l’attente est importante chez les citoyens. En visite, mardi dernier, dans la commune de Taher, le wali de Jijel, Larbi Merzoug, a inspecté principalement les chantiers de construction de logement sous différentes formes. Il n’a pas manqué d’appeler les entrepreneurs à accélérer le rythme des travaux avec un renforcement en moyens humains et matériels, tout en insistant sur les mesures à prendre pour raccorder ces logements aux réseaux d’électricité et de gaz, afin de permettre leur distribution dans les meilleurs délais. Le quota en cours de construction ou d’achèvement de la commune est de près de 1800 logements, dont 1040 relèvent de la formule «public-locatif» érigée dans la localité de Tleta, Amra et Beni Metrane.

Les 340 logements de cette dernière localité nous ont particulièrement attirés du fait du travail réalisé, mais surtout des espaces moins étouffants qui caractérisent la plupart des nouvelles cités, où l’espace réservé notamment aux enfants est insignifiant. Par contre, à Tleta et Amra, qui surplombent une retenue collinaire pour la première et un petit lac pour la seconde, le problème de rejet des eaux usées est posé dans une commune où ces dernières continuent à être déversées dans la nature, faute d’inscription de la réalisation de la station d’épuration d’El Kennar. F. S.

3500 unités AADL supplémentaires



La wilaya de Jijel a bénéficié d’un quota supplémentaire de 3500 logements de la formule «location-vente» gérée par l’AADL. Ces logements font partie des 120 000 unités supplémentaires à l’échelle nationale, décidées par les pouvoirs publics pour pouvoir répondre aux demandes des souscripteurs encore en suspens. Le premier programme AADL dans la wilaya de Jijel n’avait concerné que 200 logements au chef-lieu de wilaya, réalisés à la cité des Martyrs Assous, à Bordj Echetti. Jijel détient aussi un programme Cnep-Immo/AADL à Mezghitane, impatiemment attendu par les pré-bénéficiaires. Actuellement, un programme de 2300 unités touchant les communes de Jijel, Taher, El Aouana et El Milia est en cours de réalisation. Le chef-lieu de wilaya dispose de deux sites : celui de Mezghitane (800 logements) et celui d’Amezouy, avec 400 appartements. Taher, El Aouana et El Milia ont bénéficié de 400 logements pour les deux premières et 300 pour la dernière. Les travaux de réalisation de 2000 logements concernant Jijel, Taher et El Aouana ont été confiés à une entreprise chinoise. F. S.