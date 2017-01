Nouvelles de Jijel

Réagissez

Le souk hebdomadaire de Taher déplacé



L’ancien souk hebdomadaire, qui empiétait sur le chemin de wilaya 135, rendant la circulation automobile quasi impossible, vient d’être déplacé. C’est un ouf de soulagement pour les automobilistes et transporteurs arrivant des communes de Chekfa, El Kennar ou Bordj T’har, qui empruntent chaque jour cette voie.

Le nouvel emplacement, près de l’oued Boukrâa, est clôturé, mais demande quelques aménagements pour éviter l’accumulation de flaques d’eau. Le président de l’APC de Taher, Seddik Brihoum, a, lors de la visite du wali sur les lieux mardi dernier, expliqué qu’une somme de 5 millions de dinars a été dégagée pour réaliser la clôture et le terrassement du site. Il a ajouté qu’une enveloppe de 3 millions de dinars a été réservée pour réaliser les canalisations d’évacuation des eaux pluviales, l’éclairage et l’installation de portails. Le souk, actuellement géré par un privé pour 10,54 millions de dinars par an, sera remis en adjudication en juillet.

Bien que nécessitant encore des travaux, ce souk tranche complètement avec la gadoue du marché de Kaous (5 km de Jijel), une étrange enclave de cette commune comprise entre les limites des communes de Jijel et de Emir Abdelkader. Le souk, en période hivernale, ressemble plus à une patinoire qu’à autre chose. Les espaces sont très mal exploités, alors que la superficie globale est assez importante pour tracer des voies de circulation.

En plus de la boues et des désagréments qu’il génère, le souk offre une piètre image du respect des règles d’hygiène, particulièrement dans l’espace réservé à la vente de volailles. Les poulets sont déplumés et leurs déchets jetés pêle-mêle, alors que certains bouchers n’hésitent pas à balancer dans les fosses destinées à évacuer les eaux de ruissellement vers l’oued des parties de carcasses de bovins. Ainsi, il n’est pas rare de se retrouver devant un crâne ou des viscères...

Plus de 7 kg de bijoux en or volés récupérés



Plus de 7 kg d’or ont été récupérés lors d’une opération menée en fin de semaine par les services de police relevant de la sûreté de daïra de Taher, à la faveur d’une plainte émanant d’un bijoutier, dont la boutique a été cambriolée en plein jour par des individus non identifiés. L’enquête a permis de remonter la piste de ces cambrioleurs pour ensuite les arrêter. Il s’agit d’un individu de 45 ans, repris de justice, natif d’une wilaya de l’est du pays, qui a été arrêté dans la ville de Taher.

La fouille du véhicule à bord duquel il se trouvait a permis aux policiers de retrouver un sac à main sur le siège arrière contenant les objets de valeur volés, soit 7,784 kg d’or et 50,30 g d’argent, d’une valeur totale estimée à trois milliards de centimes. Son acolyte, un repris de justice de 44 ans, qui a pris la fuite tout juste après avoir accompli ce forfait, a été arrêté à son domicile dans une autre ville de l’est du pays. Présentés au parquet, les mis en cause ont été écroués sous le chef d’inculpation de «vol» et d’«association de malfaiteurs». Un troisième membre de cette bande de malfaiteurs est en fuite.

90 logements sociaux locatifs distribués à Chahna et Oudjana



Les autorités de la wilaya de Jijel ont saisi l’occasion des célébrations de la fête de Yennayer, ce jeudi, pour distribuer des logements sociaux locatifs à leurs bénéficiaires, dans les communes de Chehna et Oudjana. Le décor, bien planté par ailleurs, pour marquer cet événement devenu officiel, a été l’occasion au wali de superviser lui-même la remise des clés de 40 logements à leurs bénéficiaires, dans la commue montagneuse de Chahna. Non loin de là, c’est à Oudjana, une commune rurale, qu’une même cérémonie a été organisée pour remettre à 50 citoyens les clés de leur appartement. Les célébrations du Nouvel An berbère ont été marquées par l’inauguration d’une exposition dédiée aux us et coutumes locales, à la maison de jeunes de la ville de Taher.

Des femmes en robe traditionnelle, rappelant les coutumes vestimentaires de la région, ont défilé dans un décor festif, avant que la délégation officielle ne soit invitée à s’attabler autour d’un repas purement traditionnel à base de poulet et d’autres ingrédients faisant référence au plat de Yennayer.