Plus de 19000 doses de vaccin antigrippal, soit plus exactement 19240, seront distribuées à travers l’ensemble des structures de santé publique de la wilaya de Jijel dans le cadre de la mise en place du dispositif organisationnel de la campagne de vaccination antigrippale. Le début de cette campagne est prévu pour le 15 octobre, selon les notifications du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans son instruction n° 17 du 7 septembre 2017, instruisant les responsables du secteur de la santé de réactiver ce dispositif. Les trois EPH et les six EPSP de la wilaya sont concernés par ce dispositif qui prendra en charge la distribution du vaccin et la mise en place des centres de vaccination, selon Bilal Daâs, coordinateur de cette opération à la DSP. «Tous les centres de vaccination sont dotés de matériels et médicaments nécessaires à l’examen avant l’acte vaccinal, à l’enregistrement de l’acte et à la prise en charge d’éventuels chocs anaphylactiques», est il par ailleurs précisé dans le dispositif organisationnel de la campagne de vaccination antigrippale saisonnière 2017/2018. Selon l’instruction du ministère, la vaccination antigrippale saisonnière est recommandée pour les populations cibles, conformément aux recommandations du comité des experts chargé de la grippe. Elle concerne les personnes âgées de 65 ans et plus et les malades présentant une pathologie chronique. Les femmes enceintes de tous âges de la grossesse, le personnel de santé et les pèlerins sont également concernés par cette vaccination.