Mise en place d’un dispositif antineige

Pour faire face aux intempéries de l’hiver, qui est déjà à nos portes, une saison qui s’annonce souvent rigoureuse avec l’enneigement de localités difficiles d’accès, un dispositif antineige a été mis en place à Jijel.

C’est lors d’une récente réunion du conseil de wilaya, présidée par le wali, Larbi Merzoug, que ce dispositif a été décidé pour renforcer en moyens humains et matériels le plan d’intervention. Selon les détails présentés, la direction des travaux publics annonce la mobilisation d’un groupe de travailleurs, dont des mécaniciens, des électriciens et 125 ouvriers professionnels, en plus de 125 engins et 21 chasse-neige. Par ailleurs, pour faciliter l’application de ces mesures, quatre pôles d’intervention ont été mis en place pour la couverture de l’ensemble des régions de la wilaya, de Ziama Mansouriah à l’ouest, jusqu’à Ghebala à l’est, en passant par les communes les plus enclavées au sud. Outre ces mesures, le wali a appelé à la constitution de stocks de vivres et de gaz butane pour faire face à toute éventualité, en s’inspirant des expériences passées.