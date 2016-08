Réagissez

C’est un mois de juillet particulièrement macabre sur les plages de la wilaya de Jijel, qui vient de s’achever avec dix cas de noyade enregistrés durant la deuxième quinzaine du mois.

En deux semaines, du 14 au 30 juillet, le décompte annoncé par les services de la Protection civile fait état de cinq noyades enregistrées sur des plages surveillées et cinq autres dans des zones non autorisées à la baignade. Un enfant de six ans, originaire de la wilaya de Mila, repêché à la plage de Kotama, après deux jours de recherche, figure sur cette liste. Celle-ci comporte également une autre victime de cette wilaya, un jeune de 24 ans, retrouvé deux jours après sa disparition en mer dans une plage non surveillée à Oued Z’hor.

La wilaya de Sétif arrive en tête dans cette liste des victimes de la mer avec trois cas de noyade, dont deux jeunes de 20 ans et un adolescent de 16 ans. Avec Mila, Batna arrive au deuxième rang où l’on déplore la mort d’un enfant de 11 ans et d’un jeune de 19 ans originaires de cette wilaya. Un vieil homme de 73 ans, natif de Constantine, a perdu la vie, vendredi dernier à midi sur une plage non surveillée à Oued Z’hor, une région connue pour être un havre de paix et de fraîcheur, mais qui demeure dangereuse pour la baignade. Sa non-ouverture a été décidée à la dernière minute par les autorités pour des considérations liées au manque de préparation de cette plage pour recevoir le dispositif de la protection estivale. Deux autres victimes, âgées de 29 et 39 ans, natifs de Médéa et d’Oum El Bouaghi, sont également à déplorer.

Le premier a perdu la vie dans une zone non autorisée à la baignade, à Kissir, et le deuxième, au «Rocher aux moules», une plage surveillée, près de Sidi Abdelaziz. Ce bilan a été enregistré en dépit de la mobilisation de 400 surveillants de baignade sur les différentes plages de la wilaya. Les services de la Protection civile imputent ces cas de noyade au non-respect des consignes de sécurité et à la fréquentation des plages non surveillées. Les mêmes services ont, par ailleurs, estimé l’affluence sur le littoral de Jijel à 3 800 000 estivants.