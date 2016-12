Liaourassi décroche le 1er prix

Réagissez

Les résultats du concours de portrait en peinture du premier président du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), Ferhat Abbas, organisé par la direction de la culture dans le cadre de la commémoration du 31e anniversaire de sa disparition, sont tombés jeudi dernier.

C’est dans l’annexe du musée Kotama et en présence de la directrice de la culture, Salima Gaoua, que la Toile, qui a ravi plus d’un présent, a été logiquement plébiscitée par le jury composé de l’artiste plasticien Mohamed Manaa, de Omar Brihoum et Kamel Laouissi. Le vainqueur de ce concours, Abdelghani Liaourassi, âgé de 36 ans et originaire de la commune de Djimla, n’a nullement démérité et son excellent travail était amplement digne d’être primé. Les deux autres lauréats sont Ahcène Yassi et Abderaouf Boulemdoued.

Rencontré sur les lieux, Liaourassi nous a confié qu’il a commencé à peindre très jeune à la Maison de jeunes de Djimla, qu’il continue de fréquenter. Il rendra hommage à Ali Soukou, enseignant du cycle moyen et formateur en arts plastiques, qui continue de lui prodiguer des conseils. Le lauréat qui a démontré qu’il est une valeur sûre, a réalisé plusieurs œuvres dont des portraits de personnalités.