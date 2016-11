Les travaux de deux nouveaux casiers en cours d’achèvement

Réagissez

Les travaux d’achèvement du centre d’enfouissement technique (CET) de Jijel sont en cours avec la réalisation d’un 3e casier, qui permettra par la suite la finalisation du 4e casier.

Jusque-là, le CET est saturé et la livraison de ces deux casiers sera à plus d’un titre salutaire. Lancés en juillet dernier, les travaux ayant bénéficié d’une enveloppe de 54,15 millions de dinars consistent en la réalisation des terrassements du 3e casier, de l’étanchéité et d’un système de collecte et de lagunage des lixiviats.

Outre ces opérations, il y aura aussi la fermeture et la protection des deux anciens casiers saturés et la préparation de la phase d’exploitation du 4e casier par la réalisation digues périphériques.

Mais le projet qui a déjà connu un énorme retard, selon le planning initial de réalisation des casiers, connait des perturbations. Une mise en demeure a déjà été adressée à l’entreprise chargée du projet en ce début du mois de novembre. Cette dernière réclame une révision des prix à cause de la nature rocheuse du site. Le CET de Jijel érigé sur une superficie de 7 hectares dessert les communes de Jijel, Kaous et Texenna. La quantité des déchets quotidiens est de 111,55 tonnes.

Selon les caractéristiques des casiers, les deux premiers assuraient 1087 jours et 783 jours, alors que les 3e et 4e casiers devraient assurer respectivement 584 et 3546 jours de remplissage. Une marge de manœuvre assez confortable une fois ces casiers réalisés.