Les télécoms expliquées aux journalistes

Une journée de vulgarisation de la terminologie en matière de technologies de la communication et des équipements y afférents a été organisée, samedi, au siège de la direction opérationnelle d’Algérie Télécom de Jijel.

La rencontre fort intéressante a permis aux présents de s’imprégner de la terminologie en usage dans cette technologie, dont le développement et la miniaturisation des équipements avancent à grands pas.

Le débat était axé sur les équipements MSAN (Multiservice Access Node ou nœud d’accès multiservice), qui autorisent de hauts débits intégrant l’ADSL et la voix et même la visiophonie, les réseaux, la 4G LTE (évolution à long terme) à laquelle est aussi associée la VoLTE (voix), les boucles locale et nationale ou encore la fibre optique, qui assure le transport et qui se généralise au détriment du cuivre, beaucoup moins performant.

Les journalistes ont pu ainsi voir les minuscules fibres optiques et assister à un test de soudure d’une fibre coupée. Une merveille technologique d’une très grande précision. La rencontre a été ponctuée par une visite des installations du centre d’amplification. Amorcé en 2013 avec l’installation de 13 équipements MSAN, le balancement vers cette technologie a concerné en premier lieu la ville de Jijel, avant d’être élargi aux autres communes avec l’installation et la mise en service de 51 sites en 2014 et 32 autres points en 2015. Pour l’année 2016, près de 30 sites seront pourvus, dont une vingtaine sont déjà prêts pour accueillir les nouveaux équipements. Ces installations offrent une capacité de 63000 accès, dont 43000 sont déjà attribués à des clients, soit 68,25%. Le basculement a concerné 99% du réseau et il ne reste que 2 600 clients à raccorder à la nouvelle technologie à Tassift (Taher), Aftis (El Aouana) et une partie de Sidi Marouf. Ces opérations de modernisation n’auraient pas pu être menées sans l’assainissement du réseau, puisqu’il a fallu remplacer et rénover à certains endroits les fils en cuivre.

La wilaya de Jijel compte actuellement un réseau de 585 km de fibre optique et 145 km de backbone (épine dorsale) national. On saura par la même occasion que 21 des 28 communes de la wilaya sont raccordées à la fibre optique et que toutes les annexes communales sont connectées. Dans les 7 communes (Ouled Asker, Djimla, Beni Yadjis, Selma, Erraguene, Ouled Rabah et Bouraoui Belhadef) non raccordées en fibre optique, la connexion est hertzienne.