Les riverains s’élèvent contre l’insalubrité

Des habitants de la cité Berkouka, à Jijel, se sont élevés, à travers un courrier adressé aux autorités locales, et dont une copie nous a été transmise, sur l’état d’insalubrité qui règne dans cette partie de la ville.

Leur requête porte sur un appel des plus pressants, lancé aux services concernés, afin, clament-ils, d’intervenir pour les délivrer de la pollution du cours d’eau qui traverse leur cité. Leur appel est un cri d’alarme pour dénoncer une situation qui n’a que trop duré, selon eux. Source de pollution et de nuisance, le cours d’eau en question a transformé la vie des riverains en un véritable enfer, selon ce qui est écrit dans la même requête. «Notre vie n’est plus qu’un enfer de par cette situation catastrophique causée par des conditions de négligence et de laxisme dont fait l’objet notre cité», lit-on dans cet appel de détresse.

Dans leur réquisitoire contre cette situation, les auteurs de ce courrier citent les odeurs nauséabondes, les dépôts d’ordures, l’envahissement des lieux par des herbes sauvages, ainsi que toutes sortes d’immondices qui ont davantage pollué leur cité. Craignant le pire pour leur santé dans ces conditions d’insalubrité en raison des eaux usées déversées dans cet oued, les concernés mettent en cause l’absence de toute intervention pour assainir la situation et permettre aux habitants de vivre dans des conditions plus idéales. Le plus déplorable est que l’oued en question déverse toutes ces immondices directement dans la plage, dans une ville, regrettent les auteurs de ladite requête, où le tourisme passe pour une priorité !