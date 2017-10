Les pompiers pour nettoyer le Cimetière des martyrs

Réagissez

Adéfaut d’une implication des élus et du mouvement associatif dans les opérations de nettoyage, ce sont finalement les pompiers qui ont été mobilisés pour nettoyer le cimetière des martyrs dans la ville d’El Milia.

Durant plusieurs années, ce site où reposent les valeureux hommes de la région, qui se sont sacrifiés pour l’indépendance du pays, est resté livré à un état qui a nécessité l’intervention des éléments de ce corps pour qu’il soit enfin nettoyé. Non entretenu et envahi par la brousse, ce cimetière a fait l’objet, samedi, d’un véritable coup de balai grâce aux sapeurs-pompiers. Avec leur camion-citerne, des engins et tout leur matériel, ils ont pu enlever de grandes quantités de déchets avant de se débarrasser de tous les détritus qui se sont accumulés autour du site.

Des responsables au fait des rouages de fonctionnement de l’APC ont, par ailleurs, tenu à déplorer l’absence du moindre agent pour nettoyer le cimetière des martyrs. Quant au mouvement associatif, encore faudrait-il qu’il existe dans cette ville, il a brillé par son absence, en dépit des appels lancés en vue de cette opération.