Les meurtriers d’un jeune passent aux aveux

Les auteurs de l’assassinat du jeune B. H., âgé de 27 ans, commis le jour de l’Aïd dans la ville de Taher, sont passés aux aveux après leur arrestation par les gendarmes. Cette affaire, qui a secoué toute la région de Taher, a commencé lorsque le frère de la victime est allé déposer une plainte suite à la découverte du corps de cette dernière dans la localité de Bouchir. Les investigations menées en association avec les éléments de la police scientifique du groupement de la gendarmerie, et en exploitant les renseignements recueillis, ont directement mené aux auteurs de ce meurtre. Il s’agit de quatre individus âgés entre 19 et 27 ans, résidant dans les localités avoisinantes, qui ont reconnu les faits qui leur sont reprochés, après avoir été confrontés aux éléments les impliquant dans ce crime. Quant au motif de leur forfait, ils l’ont lié à des comptes à régler entre eux lors d’une soirée arrosée. Les enquêteurs ont pu récupérer deux armes blanches, en attendant la présentation des mis en cause devant la justice.