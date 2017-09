Les frais d’engagement de la JSD et du CRVMJ réglés

Réagissez

Les équipes de la JSD (Jeunesse sportive de Jijel) et du CRVMJ (Chabab Riadhi Village Moussa) ont réglé leur frais d’engagement dans le championnat de la division nationale amateur où elles évoluent respectivement dans les groupes Centre-Est et Est. Ce n’est qu’à la faveur de l’intervention des autorités de la wilaya que le paiement de ces frais a été effectué. Prenant acte des difficultés à rassembler le montant de 150 millions de centimes représentant les frais d’engagement de chaque équipe, la wilaya est allée faire l’intermédiaire entre ces deux clubs et des entreprises, qui ont fini par accepter de réunir cette somme. «Quatre entreprises ont payé ce montant», ont affirmé des sources responsables. Devant l’incessant appel des dirigeants de ces clubs, les plus subventionnés, fait-on remarquer, par rapport aux autres clubs de la wilaya, l’ex-wali, Larbi Merzoug, avait réuni au siège de la wilaya, quelque temps après son affectation à Jijel, des entreprises pour les solliciter à venir en aide à la JSD et au CRVMJ. Un montant de plus de 1,5 milliard de centimes avait été collecté pour soutenir financièrement ces deux équipes. Pendant ce temps, de nombreuses équipes végétant dans des divisions inférieures éprouvent les pires difficultés à subvenir à leurs besoins.

D’abord pour leur engagement dans leurs championnats et pour la prise en charge de leurs frais de déplacement, de restauration, d’équipement et de primes des joueurs. Ceci sans évoquer la situation des équipes engagées dans d’autres disciplines sportives. Les subventions accordées à l’ensemble de ces formations ont souvent été insuffisantes. Mais les autorités de la wilaya, et dans une démarche d’encouragement de certaines équipes qui ont réussi à accéder en divisions supérieures ou qui ont réalisé de bons résultats, ont accordé des aides de 100 à 150 millions de centimes à chacune de ces formations, puisées du fonds national du ministère de la Jeunesse et des sports. Notons que dans certaines communes, les délibérations sur le budget supplémentaire pour accorder des aides aux associations n’ont même pas été tenues.