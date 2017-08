Les feux de forêt attisent la canicule à Jijel

Réagissez

A cause de la canicule qui s’est installée depuis quelques jours, les feux de forêt ont été très nombreux et ont détruit des dizaines d’hectares dans la wilaya de Jijel, où des interventions étaient encore en cours hier après-midi, pour venir à bout de certains incendies. Près d’une trentaine de foyers ont été relevés à travers la wilaya de Jijel, dont deux se sont déclarés durant la journée d’hier. Cette situation est dangereuse pour certaines populations vivant à l’orée des forêts. L’intervention des services de la Protection civile a permis de venir à bout de la majorité des 18 incendies qui ont consumé une cinquantaine d’hectares de forêt et de maquis, principalement dans les communes d’El Milia, Chekfa, Bouraoui Belhadef, Djemaa Beni Hbibi, Texenna, Jijel, Taher et Ouled Yahia. Depuis le début de la saison estivale, la quarantaine d’incendies a provoqué la perte de la couverture végétale sur près de 400 hectares.