Les dossiers de départ ont fait un bond de 125%

Réagissez

En plein débat sur la réforme du système de la retraite, l’agence de la Caisse nationale de retraite de la wilaya de Jijel annonce un chiffre qui donne le tournis et déclare avoir enregistré une évolution de 125% de la retraite proportionnelle par rapport à l’année 2015.

Un chiffre qui donne un aperçu sur cette course effrénée au départ à la retraite avant l’âge de 60 ans, où le nombre des retraités a atteint 52 929, au 31 août 2016. Les chiffres de la CNR indiquent, par ailleurs, que 52% de ces retraités sont partis avant l’âge, soit une proportion qui se situe dans la moyenne nationale.

L’évolution mensuelle moyenne des dossiers reçus entre 2015 et le 31 août 2016 est de 20,63%. Si cette proportion concerne toutes les formules de la retraite, le départ avant l’âge de 60 ans a fait un bond de 125% durant la même période. Les statistiques révèlent un montant brut de 1,325 milliards de dinars que la CNR dépense mensuellement pour couvrir ces retraites. Les secteurs de la santé et de l’éducation sont les plus touchés par cette vague.

Le premier a fourni des contingents d’enseignants qui ont opté pour cette retraite. Quant aux travailleurs de la santé, notamment les paramédicaux, le traitement de leurs demandes a été remis à plus tard. Dans les EPSP et les EPH, ces demandes, qui attendent d’être validées, se comptent par dizaines, ce qui n’a pas manqué de soulever la colère des prétendants à cette retraite. Outre un salaire démotivant, les conditions de travail, de plus en plus difficiles à supporter, sont la cause de cette volonté de départ en masse soutient-on.