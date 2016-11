Les donneurs de sang honorés

Réagissez

Trois années après, presque jour pour jour, l’association des anémiques héréditaires de la commune de d’El Milia (AAH) réunit une deuxième fois les donneurs de sang pour les honorer. Ainsi, la salle des fêtes Amina d’El Milia a abrité hier matin une cérémonie organisée par l’AAH d’El Milia pour rendre hommage aux donateurs ainsi qu’aux bienfaiteurs.

La rencontre a été rehaussée par la présence de la directrice de la culture, la représentante de la direction de l’action sociale et celui de la sûreté de la daïra d’El Milia. En revanche, les membres de l’association ont grandement regretté, et pour la seconde fois, l’absence du P/APC ou de son représentant, malgré l’invitation qui lui a été transmise.

Devant une assistance nombreuse, comprenant outre les 22 donneurs de sang honorés, des donateurs, des imams, des médecins, des paramédicaux et des invités, le président de l’association rappelé que le don du sang est une affaire de tous, remerciant tous ceux qui ont contribué dans la sensibilisation des citoyens, ainsi que l’association et le centre de transfusion sanguine de l’établissement public hospitalier Bachir Mentouri d’El Milia. La cheffe du centre de transfusion sanguine (CTS) de l’EPH d’El Milia, Dr Zoulikha Boudjaada a affirmé que bien que le nombre des donneurs ait été multiplié par quatre depuis 2006, cela demeure encore insuffisant.

Elle estimera le taux de dons à El Milia à 8,3 pour 1000 habitants. Elle ne manquera pas à l’occasion de se féliciter des actions menées par la sûreté nationale et la Sonelgaz qui organisent régulièrement des opérations de collectes de sang. Enfin dans son intervention, le Dr Nouredine Khenkhar, président du conseil médical de l’EPH Mentouri a déploré les conditions dans lesquelles se font les transfusions et appelé les autorités locales pour dégager des locaux adéquats à cette importante activité qui alimente à 40% les besoins des malades atteints d’anémies héréditaires (drépanocytose et thalassémie). Le reste (60%) est destiné aux autres cas (cancers, dialyse, chirurgie, hémorragies, gynécologie etc…).