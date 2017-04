Les autorités pressées d’agir contre l’anarchie à El Milia

Réagissez

Les autorités locales de la ville d’El Milia ont été pressées d’agir, et sans trop attendre, contre l’anarchie qui règne dans cette agglomération. Attiré par les dépôts anarchiques d’ordures et l’urbanisation chaotique qui ont porté préjudice à cet espace, le wali, lors d’un tout récent passage par cette ville, a interpellé ces responsables sur la part de responsabilité qu’ils assument dans cette situation. Il est vrai que dans cette ville, l’état de l’hygiène, de la gestion des ordures ménagères, de l’entretien des routes et de la lutte contre les constructions illicites ont toujours laissé à désirer.

On peut, par exemple, constater qu’en dépit des arrêtés de démolition qui ont été établis à leur encontre, des constructions illicites ont fini par prendre forme sans qu’on intervienne pour dire non à ces dépassements. Au marché de proximité de la ville, dont une grande partie demeure désaffectée, la responsabilité des autorités locales est entièrement engagée dans cet espace réduit en un dépotoir sans qu’aucun responsable bouge pour l’assainir des immondices qui l’on envahi. Pour la énième fois, nous rappelons ici que ce marché, outre qu’il est devenu un véritable dépotoir, a été transformé en un abattoir de volailles.

Du poulet vivant est abattu sur place avant d’être vendu dans des conditions d’hygiène lamentables à des clients plus que jamais inconscients des graves risques sanitaires auxquels ils s’exposent. «Nous avons plusieurs fois opéré des saisies sur place, mais les vendeurs de ce poulet reviennent toujours à la charge, c’est notre devoir de protéger le consommateur, mais notre travail s’arrête là quand il n’y a pas une autre suite pour réprimer cette pratique nuisible à l’hygiène et à la santé des citoyens», nous dira un vétérinaire. La suite de cette situation catastrophique est connue de tous, quand ce marché, où ont lieu ces pratiques nuisibles à la santé du consommateur, est devenu infréquentable de par les odeurs nauséabondes se dégageant de son espace. Dans cette anarchie, les vendeurs de poissons et de fruits et légumes n’ont pas manqué d’ajouter leur grain de sel, en bloquant ses accès et en le rendant davantage insalubre. Ceci sans évoquer l’élevage en milieu urbain des animaux et leur libre circulation en ville et dans sa périphérie sans qu’on trouve à redire.