Le wali rencontre les investisseurs

La situation de l’investissement était au centre d’une récente rencontre tenue au siège de la wilaya et qui a réuni le wali, des membres de l’exécutif et des investisseurs. Au cours de cette rencontre, destinée à régler les éventuels problèmes rencontrés par les investisseurs dans le cadre du Calpiref (Comité d’assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier), 168 dossiers ont été passés en revue. Le wali a insisté sur la nécessité de lancer ces projets dans les meilleurs délais. Il a menacé ceux qui ne réaliseraient pas leurs investissements par l’annulation de l’octroi de l’assiette foncière. Il a réitéré sa demande d’entamer les travaux de terrassement à ceux qui ont déposé un dossier de demande de permis de construire.

La wilaya de Jijel est en train d’aménager trois zones d’activité dans les communes de Jijel, Oudjana et Ouled Yahia (site de Chouf Letnine). La concrétisation de ces projets et le démarrage de l’activité dans la zone de Bellara, notamment au niveau du futur complexe sidérurgique, devraient booster l’activité économique dans la région et offrir des postes d’emploi.