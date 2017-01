Le secteur de l’emploi boosté en 2016

Réagissez

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, pour une région à vocation agrotouristique, le secteur agricole et celui du tourisme sont à la traîne dans la création de postes d’emploi dans la wilaya de Jijel.

C’est l’amère réalité qu’affichent les statistiques de l’Agence de wilaya de l’emploi, qui relèvent que durant l’année 2016, seulement 56 offres d’emploi ont été enregistrées pour l’agriculture et 2387 pour les services qui englobent le tourisme et plusieurs autres activités professionnelles.

Durant la même année, ces deux secteurs ont réalisé 56 placements dans le secteur agricole et 1750 dans la catégorie des services, dont fait partie le tourisme. Comparativement à d’autres secteurs, ces offres et placements sont dérisoires pour une wilaya qui se targue d’avoir des potentialités touristiques, certes inexploitées, et une vocation agricole. Le paradoxe dans ces chiffres est que le secteur industriel, qui n’est point considéré comme une vocation de la wilaya, arrive en tête des offres et placements avec respectivement 2367 offres enregistrées et 1690 placements réalisés en 2016.

Le BTPH, un segment traditionnellement créateur d’emplois, arrive en deuxième position, avec un total de 5241 offres et 4083 placements. Dans le volet du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), l’Agence de l’emploi a réalisé, en 2016, un total de 2211 insertions, dont 1472 dans les services, 400 dans le BTPH, 304 dans l’industrie et… 35 dans l’agriculture. Dans le dispositif du contrat du travail aidé (CTA), la même agence a réalisé durant la même période un total de 792 placements, dont 470 dans les services, 184 dans l’industrie, 129 dans le BTPH et 29 dans l’agriculture. Ces chiffres sont en baisse par rapport à l’année 2015. En 2014, c’est un total de 1260 placements qui a été réalisé pour ce même dispositif. Pour le DAIP, les statistiques présentées sont également en faveur d’une baisse en 2016 par rapport aux années 2014 et 2015.

Les opportunités d’emploi ont été boostées, notamment, par les projets industriels de Bellara et du chantier de l’autoroute Est-Ouest, portant à 10 051 le nombre des offres en 2016. Quant au chômage, on affirme du côté de la direction de l’emploi, qu’il est de l’ordre de 7,76 %, soit une proportion qui est en- dessous de la moyenne nationale. Et ce sont toujours, affirme-t-on, les grands projets structurants en cours de réalisation qui ont porté le taux de chômage à cette proportion.