Le recouvrement fiscal pour faire face à la crise

La sévère crise financière qui frappe à toutes les portes et menace le budget de fonctionnement des communes a poussé les autorités de la wilaya de Jijel à agir en prenant des mesures pour éviter cette faillite. Les biens communaux ont été la cible de ces mesures, qui ont été débattues lors de la dernière réunion du conseil de l’exécutif de wilaya, présidé par le wali, Larbi Merzoug. Les décisions annoncées consistent en un inventaire de ces biens et leur inscription dans les conservations foncières en vue de la révision des prix de location, est-il précisé. Pour les services de la wilaya, ces mesures, qui «revêtent une importance stratégique pour la construction d’une économie locale productive dépassant les difficultés financières auxquelles font face les municipalités», s’inscrivent dans le cadre de la réforme fiscale locale.



Selon ce qui est indiqué, cette réforme a pour but la diversification des ressources par la valorisation des biens des communes, l’application et le recouvrement de toutes les taxes fiscales en vigueur. Selon les statistiques de la wilaya, les ressources actuelles sont constituées à 89% de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) et de l’impôt forfaitaire unique (IFU), pendant que le reste des ressources, liées aux revenus des biens et leur exploitation, ne représente que 11%. En clair, ce sont les taxes fiscales et leur recouvrement qui sont ciblés par ces décisions, ce qui reviendra à un apport de plus de la part du citoyen dans sa contribution au budget de fonctionnement de sa commune. Les difficultés rencontrées sur le terrain dans le recouvrement envisagé risquent, cependant, de compromettre ces mesures en raison, indiquent des sources initiées, des divers problèmes auxquels font face les services concernés par la recherche de la matière imposable.