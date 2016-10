Le puits crée l’événement

Réagissez

Il a fallu attendre la projection du film à succès Le Puits, du réalisateur Lotfi Bouchouchi, pour que le public jijelien (re) découvre le septième art et se retrempe dans le bain des événements cinématographiques.

Mercredi dernier, ils étaient nombreux à venir assister à la projection de ce film, pourtant projeté une première fois, au mois d’août dernier, à la plage Kotama, lors de la célébration du double anniversaire des attaques du 20 Août 1955 et du Congrès de la Soummam. L’entrée gratuite à la salle de la maison de la culture et le coup de pub donné à cette projection, autant à la radio locale que par les invitations adressées à la communauté culturelle et associative ont certes aidé à cette forte présence du public. Mais pas seulement, puisque ce public a fait montre d’un intérêt certain pour ce film et sûrement aussi de sa nostalgie du grand écran. Au-delà de l’histoire d’un film qui représentera l’Algérie à la 89e édition des oscars du cinéma, c’est cette présence inédite d’un public composé d’hommes, de jeunes, de femmes et de jeunes filles qui a attiré l’attention.

Et pourtant, voir un film dans une salle de cinéma n’est pas si évident pour la gent féminine dans une ville conservatrice comme Jijel. A la sortie de la salle, on pouvait lire sur certains visages cette nostalgie des années fastes des projections cinématographiques, ravivant le sentiment de frustration de ne plus pouvoir regarder un film sur grand écran. La fermeture des salles de projection aussi bien à Jijel que dans les villes de Taher et d’El Milia a fait tomber dans l’oubli le septième art et ses grands succès. Il faut deviner que parmi le public venu voir l’œuvre de Lotfi Bouchouchi, il y a sûrement des jeunes qui n’ont jamais eu l’occasion de voir un film dans une salle de cinéma. L’occasion leur a été offerte par la projection de ce film. Y aura-t-il d’autres occasions ? Pas si sûr, du moment qu’il n’y a plus d’endroit de projection en activité à Jijel ou ailleurs dans les autres villes de la wilaya, hormis cette salle de la maison de la culture Omar Oussedik.