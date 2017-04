Le projet prend forme

Réagissez

Il ne reste plus que quelques jours avant que le site industriel de Bellara, dans la commune d’El Milia, ne livre ses premiers laminoirs, à la faveur du parachèvement des essais lancés récemment dans le complexe sidérurgique en cours de réalisation. Dans une déclaration à la presse, le wali de Jijel a confirmé l’avancée des travaux de montage de ce complexe sur un rythme qui permet d’envisager d’ores et déjà la sortie de ces laminoirs.

En prévision de cet événement, qui mettra en œuvre tout un complexe de production d’acier à raison de deux millions de tonnes par année dans une première phase, avant que cette capacité ne passe à son double, le wali a affirmé qu’il ne reste plus que l’annonce officielle de cette mise en service, d’ici la fin du mois en cours. Ce complexe est cependant lié à une longue histoire qui remonte à plus de quarante ans, avant que sa concrétisation ne devienne effective avec la création d’une société mixte algéro-qatarie, dénommée Algerian Qatari Steel (AQS).

Dès la signature du protocole de création de cette joint-venture au mois de mars 2015, les travaux n’ont pas tardé à démarrer suite à l’accord scellé pour la réalisation, pour un montant de deux milliards de dollars de ce complexe, implanté sur un site, devenu déjà célèbre avant même le lancement de cet important projet. Bellara est le nom d’un héroïque martyr de la région, qui a été donné à ce site de 523 hectares, situé sur l’une des deux rives du Rhumel -l’Oued El Kébir- dans la commune d’El Milia.

D’une péripétie à l’autre, ce site a d’abord été prédestiné à accueillir une zone franche. Un projet qui sera annulé, entraînant un sentiment de frustration au sein de la population. La signature de l’accord de réalisation d’un complexe sidérurgique a cependant atténué ce sentiment. Ce projet d’envergure nationale est une aubaine pour une région restée longtemps marginalisée en matière de développement.

Il est toutefois certain, qu’entre l’argument des uns et des autres, l’Algérie, avec la livraison de ce complexe en 2019 et son entrée en phase de production définitive, n’aura plus à importer de l’acier pour ses besoins locaux. Il faut rappeler que parallèlement à la mise en service de ce complexe, une centrale électrique de 1400 mégawatts est en cours de réalisation à Bellara, ce qui fera de ce site l’un des plus importants pôles industriels du pays. Notons que même s’il n’a pas encore été officiellement annoncé, le projet d’une cimenterie, «amie de l’environnement», rassure-t-on, qui nourrit également des appréhensions, est prévu pour être implanté sur ce site.