Le point de chute préféré des estivants

Depuis l’ouverture du parc animalier de Kissir, à El Aouana, à l’ouest de Jijel, cet espace est devenu le point de chute préféré des visiteurs de la région. «Incontestablement, il est l’un des sites les plus fréquentés», s’accorde-t-on à dire. Espace de pique-nique,

de divertissement et de loisirs privilégié des familles, il reçoit des milliers de visiteurs de jour comme de nuit. «Nous avons enregistré plus de 15000 entrées par jour ces jours-ci», nous dira, Messaoud Bouchuit, directeur de ce parc. «Ils viennent de partout, pratiquement de toute l’Algérie, de Tunisie et de Libye aussi», notera-t-il encore. Ouvert il y a une dizaine d’années, ce parc, où, l’on peut admirer une collection d’une cinquantaine d’espèces animales, a été équipé de deux installations d’attraction avec cinéma 5D. Les familles y trouvent bien leur compte avec des restaurants, des fast-foods, des crémeries et bien d’autres espaces de commerces de pièces artisanales et de livres.

Après une matinée de nettoyage et d’alimentation des animaux dans leurs enclos, l’ouverture des portes, à 11h du matin, est d’emblée un événement pour les milliers de personnes, venant passer leur journée sous l’ombre des arbres. Après un séjour à la plage, c’est dans l’espace de cette enceinte que certains se relaxent. Sur des tapis qu’elles posent à même le sol, de nombreuses familles n’hésitent pas à goûter, en toute convivialité, à leur repas du jour comme de nuit. Sur 24 hectares d’un espace boisé, ce parc est un atout pour le tourisme local. Il contribue à donner plus d’attrait à une région, dont l’atout majeur reste une nature se déployant tout au long d’une verdoyante et sublime corniche. Le parc a cependant été amputé de l’un de ses meilleurs atouts : son lac, où pataugent des canards. Asséché après son envasement, il attend d’être réaménagé. Une opération est prévue, mais elle reste encore un vœu pieux.